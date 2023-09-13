У осужденного много версий. По одной из них, женщина ругалась на него, когда он пытался украсть металл из чужого гаража. В суде фигурант заявил, что любил свою сожительницу и не мог ее убить.

У осужденного много версий. По одной из них, женщина ругалась на него, когда он пытался украсть металл из чужого гаража. В суде фигурант заявил, что любил свою сожительницу и не мог ее убить. Как сообщили в прокуратуре, в августе прошлого года житель Александрова избил свою возлюбленную до смерти. Он нанес ей не менее 33 ударов