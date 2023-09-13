В отопительном сезоне 2023-2024 гг. 12 муниципальных образований Владимирской области перейдут на оплату услуги по фактическому её потреблению – так называемую систему 1/7.

В отопительном сезоне 2023-2024 гг. 12 муниципальных образований Владимирской области перейдут на оплату услуги по фактическому её потреблению – так называемую систему 1/7. Об этом во время сегодняшнего брифинга рассказала Министр цен и тарифов Правительства области Мария Новосёлова.Говоря простым языком, в пилотных населённых пунктах, куда вошли Владимир, Камешково, Брызгаловское СП, Вахромеевское СП Камешковского района, Григорьевское СП Гусь-Хрустального района, Городищи Петушинского района, Радужный, Березняковское СП Собинского района, Красносельское и Небыловское СП Юрьев-Польского района, а также сам районный центр, - жители будут получать квитанции за тепло только в холодные месяцы.Остальные муниципальные образования подтянутся к «пилотникам» уже в следующем отопительном сезоне.