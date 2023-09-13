В Судогодском районе правоохранители арестовали 51-летнего жителя деревни.

В Судогодском районе правоохранители арестовали 51-летнего жителя деревни. Мужчину обвиняют в краже иномарки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Стражи порядка выяснили, что преступление было совершено 1 сентября. Подозреваемый украл припаркованный возле частного сельского дома «Фольксваген» и пригнал к себе во двор, чтобы потом разобрать на запчасти. Детали иномарки были нужны обвиняемому для ремонта собственного автомобиля.Хозяин украденной машины был в командировке и обнаружил пропажу через несколько дней. Он побежал в полицию, и сотрудники оперативно установили и задержали подозреваемого. Мужчина ещё не успел покопаться в «Фольксвагене», и машину в целости и сохранности вернули владельцу.В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело.