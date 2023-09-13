Жителю Владимирской области удалось «поймать» северное сияние в Ковровском районе. Уникальное...

Жителю Владимирской области удалось «поймать» северное сияние в Ковровском районе.Уникальное явление можно было наблюдать накануне — 12 сентября, с 20:30 до 22:00 в посёлке Малыгино Ковровского района.Астролюбителю Александу Каширцеву удалось снять на видео волшебные мгновения.Вот что рассказал сам фотограф корреспонденту ГТРК «Владимир»:- В нашей полосе северное сияние можно наблюдать только при достаточно сильных геомагнитных бурях. И это ещё и при условии, что будет чистое небо. В этом году наблюдаю данное явление второй раз. Предыдущий — 23 апреля 2023 года. Тогда , кстати, было ярче и масштабнее. Ничего сверхъестественного, мистического и ненормального в этом нет. Сейчас идёт одиннадцатилетний цикл активности Солнца, поэтому и выбросы корональной массы (вспышки) с него происходят чаще, плюс достигают магнитосферы Земли.Это интересно!Спрогнозировать сияние можно за 2 дня до его появления и дать точный прогноз за 50 минут до "удара" по магнитосфере и далее - атмосфере.Александр Каширцев поясняет:- Свечение происходит в верхних разряженных слоях атмосферы на высотах 100-500 км, которые считаются уже космосом. Чем выше - тем краснее цвет. На видео «таймлапс» состоит из большого количества фото, каждое по 10 секунд выдержки, поэтому всё происходит так быстро. В одной секунде видео - 4 минуты реального времени.Александр рассказал, что фото из разных мест России, особенно в центральной полосе, выглядят у всех одинаково, потому что это на самом деле одно и то же сияние.И всё же увидеть подобное явление – большая удача, эмоциями от которой можно поделиться в уникальных кадрах со всеми вокруг!Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: Александр Каширцов