Стильные обои, качественная мебель, большой ассортимент насосов и товары для животных — всё самое нужное можно приобрести в ТК «Веризино Цвет Сквер». В торговом павильоне «Стиль»

Стильные обои, качественная мебель, большой ассортимент насосов и товары для животных — всё самое нужное можно приобрести в ТК «Веризино Цвет Сквер». В торговом павильоне «Стиль» представлен огромный спектр различных обоев, как отечественных, так и зарубежных из Германии, Италии и Турции. Покупатель найдет в магазине как бюджетные варианты, так и класса “люкс”. АРЕНДА В ТК