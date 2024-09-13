Мэр Владимира Дмитрий Наумов посетил три школы города, одна из которых еще возводится, а в двух других идет ремонт. Речь о школе в Веризино, школе №26 и детской музыкальной школе №1 имени

Мэр Владимира Дмитрий Наумов посетил три школы города, одна из которых еще возводится, а в двух других идет ремонт. Речь о школе в Веризино, школе №26 и детской музыкальной школе №1 имени Танеева. Так, в школе №26 с апреля идет капитальный ремонт. Он проводится впервые за 70-летнюю историю здания. В планах было провести работы по