12 октября легендарный режиссер Ролан Быков отметил бы 90-летие. Родственники и друзья вспомнили самые трогательные моменты, связанные с кинематографистом в программе Сегодня вечером на Первом канале.

12 октября легендарный режиссерРолан Быков отметил бы 90-летие. Родственники и друзья вспомнили самые трогательныемоменты, связанные с кинематографистом в программе "Сегодня вечером" на Первомканале.В числе прочих в студииприсутствовала вдова режиссера Елена Санаева. Артистка призналасьприсутствующим, что обаяние Ролана Быкова, талант, ум и юмор – это всезаставляло женщин влюбляться в него. "Любовь – это путь и этот путь мы прошли втечение 25 лет", – подчеркнула Санаева.Воспоминаниями поделился иприемный сын режиссера – писатель Павел Санаев. 50-летнему литератору было всегопять лет, когда он познакомился с Быковым. Первое время Павел очень боялсяотчима, однако став старше принял его и всем сердцем полюбил."Несколько разных этапов было внашей жизни. Первый этап – я его ужасно боялся. Возможно, потому что он былтаким неистовым, энергичным, а для маленького ребенка – это был слишком "бурныйфонтан". Мне еще бабушка намекнула, что этот человек хочет все отобрать и мамуубить, чтобы забрать дедушкин гараж и машину", – поделился Павел Санаев.Режиссер смог расположить к себепасынка, привлечь его внимание, подружиться. "Поднял меня как-то за плечи от земли, а я почему-то решил, что он поднял меня за голову.Побежал бабушке рассказал, как меня за голову подняли. Она объясняла: "Паша, тыидиот! Он бы тебе голову свернул", – поведал писатель.Санаев рассказал, что до восьмилет жил с бабушкой. Родственница во многом ребенка ограничивала, жизнь с мамойи отчимом была более свободной."Переломный момент я помню оченьхорошо. Значит, гуляю я во дворе и мама говорит, что они сейчас едут вАрхангельск и берут меня с собой. И это был фантастический день, потому чтораньше в моей жизни ничего увлекательнее не было. И вот с этого момента мне этивстречи хотелось повторить", – сказал пасынок .Добавим, что Павел Санаеввоссоздал образ легенды советского кино в автобиографическом романе "Похороните меня за плинтусом". В 2009году по мотивам книги вышел одноименный фильм, в котором сыграли АлексейПетренко, Мария Шукшина, Александр Дробитько, Светлана Крючкова и КонстантинВоробьев.