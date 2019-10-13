12 октября легендарный режиссер
Ролан Быков отметил бы 90-летие. Родственники и друзья вспомнили самые трогательные
моменты, связанные с кинематографистом в программе Сегодня вечером на Первом
канале.
12 октября легендарный режиссер
Ролан Быков отметил бы 90-летие. Родственники и друзья вспомнили самые трогательные
моменты, связанные с кинематографистом в программе "Сегодня вечером" на Первом
канале.
В числе прочих в студии
присутствовала вдова режиссера Елена Санаева. Артистка призналась
присутствующим, что обаяние Ролана Быкова, талант, ум и юмор – это все
заставляло женщин влюбляться в него. "Любовь – это путь и этот путь мы прошли в
течение 25 лет", – подчеркнула Санаева.
Воспоминаниями поделился и
приемный сын режиссера – писатель Павел Санаев. 50-летнему литератору было всего
пять лет, когда он познакомился с Быковым. Первое время Павел очень боялся
отчима, однако став старше принял его и всем сердцем полюбил.
"Несколько разных этапов было в
нашей жизни. Первый этап – я его ужасно боялся. Возможно, потому что он был
таким неистовым, энергичным, а для маленького ребенка – это был слишком "бурный
фонтан". Мне еще бабушка намекнула, что этот человек хочет все отобрать и маму
убить, чтобы забрать дедушкин гараж и машину", – поделился Павел Санаев.
Режиссер смог расположить к себе
пасынка, привлечь его внимание, подружиться. "Поднял меня как-то за плечи от земли, а я почему-то решил, что он поднял меня за голову.
Побежал бабушке рассказал, как меня за голову подняли. Она объясняла: "Паша, ты
идиот! Он бы тебе голову свернул", – поведал писатель.
Санаев рассказал, что до восьми
лет жил с бабушкой. Родственница во многом ребенка ограничивала, жизнь с мамой
и отчимом была более свободной.
"Переломный момент я помню очень
хорошо. Значит, гуляю я во дворе и мама говорит, что они сейчас едут в
Архангельск и берут меня с собой. И это был фантастический день, потому что
раньше в моей жизни ничего увлекательнее не было. И вот с этого момента мне эти
встречи хотелось повторить", – сказал пасынок .
Добавим, что Павел Санаев
воссоздал образ легенды советского кино в автобиографическом романе "Похороните меня за плинтусом". В 2009
году по мотивам книги вышел одноименный фильм, в котором сыграли Алексей
Петренко, Мария Шукшина, Александр Дробитько, Светлана Крючкова и Константин
Воробьев.