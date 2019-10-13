Апокалиптические кадры приходят из Японии. На архипелаг обрушился сильнейший за полвека тайфун - Хагибис. И одновременно - землетрясение с угрозой цунами. Есть первые жертвы, счет эвакуированных идет на миллионы.

Апокалиптические кадры приходят из Японии. На архипелаг обрушился сильнейший за полвека тайфун — "Хагибис". И одновременно — землетрясение с угрозой цунами. Есть первые жертвы, счет эвакуированных идет на миллионы.Тайфун "Хагибис" ударил по Токио около девяти вечера. Уровень опасности – фиолетовый — максимальный — это значит, что существует реальная угроза жизни. Под ударом стихии в общей сложности 12 префектур. Сильнейший за последние десятилетия тропический ураган принес в район японской столицы беспрецедентное количество осадков.Задолго до того как эпицентр тайфуна переместился на побережье самого густонаселенного японского острова – Хонсю — уровень воды в реках поднялся до критической отметки.Запад Токио. Тайфун еще далеко, но река Тамагава уже вышла из берегов. Перед нами — затопленное футбольное поле, а русло реки — в нескольких сотнях метров отсюда. Жители окрестных домов получили срочный приказ об эвакуации.Чтобы избежать затопления, власти пошли на риск и в экстренном порядке открыли несколько дамб. Но жертв и разрушений избежать все же не удалось. К тому же "Хагибис" как настоящая беда не пришел один. На префектуру Тиба налетел смерч, уничтожив 12 домов и повредив еще 70, а в самый разгар стихии в зоне Токио случилось землетрясение магнитудой 5,7.Десятки тысяч людей перешли в убежища еще утром. Улицы Токио в буквальном смысле замерли в ожидании удара стихии. Отправление поездов на главном направлении между Токио и Осакой прекращено на неопределенный срок.После полудня в японской столице почти полностью встал общественный транспорт. Оба токийских аэропорта закрыли свои взлетно-посадочные полосы.К середине дня близость тайфуна ощущается в полной мере. Сила дождя и ветра уже такова, что в зонтике смысла нет. Такого не было, наверное, со времен войны — в субботний день в Токио заперты не только все супермаркеты, универмаги, кафе и рестораны, но и большинство мелких круглосуточных магазинов.По перекрестку перед станцией Сибуя, где сидит знаменитая собачка Хатико, каждый день проходят до двух миллионов человек, но сегодня там только журналисты, одинокие иностранцы — для них тайфун, как опасный аттракцион, — и те редкие рядовые токийцы, которые спешат на последний поезд."Хагибис" — 19-й в этом сезоне и второй за последний месяц тайфун, обрушившийся на столичный регион Японии. По силе он равен только мощному урагану Ида. 60 лет назад тот шторм унес жизни 1200 человек.Принятые меры безопасности позволили пока свести ущерб к минимуму, но его истинный масштаб власти начнут устанавливать только с утра 13 октября.