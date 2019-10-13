Как оказалось, младший брат герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон – Джеймс столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. На протяжении долгого времени мужчина буквально сходил с ума.

Как оказалось, младший брат герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон – Джеймс столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. На протяжении долгого времени мужчина буквально сходил с ума.Родственник супруги принца Уильяма в недавнем интервью рассказал, что на протяжении долгого времени страдал от депрессии, синдрома дефицита внимания и дислексии. Чтобы справиться с недугом ему пришлось пройти большой курс терапии длинною в год.Семья всячески поддерживала Джеймса в этот сложный для него период. Близкие постоянно сопровождали его на сеансы терапии. Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин тоже подставила брату свое плечо. Она всегда находилась рядом и подбадривала его, сообщает интернет-издание The Telegraph.По словам Джеймса, сейчас он чувствует себя значительно лучше. Он уверен, что терапия действительно пошла ему на пользу.Отметим, недавно брат Миддлтон решился на серьезный поступок. Он сделал предложение своей возлюбленной – француженке Ализе Тевене. Молодые люди познакомились около года назад. Джеймс преподнес любимой кольцо с сапфиром, которое внешне очень схоже с тем, что несколько лет назад вручил принц Уильям Кейт.