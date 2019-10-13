Актриса вернулась к работе. После скандала с наркотиками Наталья Бочкарева отправилась на гастроли.

Актриса вернулась к работе. Послескандала с наркотиками Наталья Бочкарева отправилась на гастроли.Артистка больше не комментируетпозорную историю в личном "Инстаграм". Наталья Бочкарева, судя по всему,старается забыть о произошедшем и жить дальше. Звезда покидает Москву и отправляется в длительные гастроли. Примечательно, что комментариипод своими публикациями в соцсети знаменитость предусмотрительно отключила."Всю неделю – ежедневно разныеспектакли в разных городах… переезды, перелеты, выкладываешься на полную насцене и опять в дорогу", – написала звезда сериала "Счастливы вместе вмикроблоге.Напомним, неделю назад НатальяБочкарева оказалась в центре скандала. Ее, предположительно, поймали сзапрещенными веществами в трусиках. Звезда ситкома своей вины не признает и даже записала видеообращение, в котором сообщила, чтоее оболгали.Знаменитость также просила поклонников подождать и не делать поспешных выводов.говорила, что вскоре ситуация разрешится.Между тем семья и друзья артисткине могут поверить в случившееся. Близкие отмечают, что звезда сериала "Счастливывместе" вела здоровый образ жизни и с запрещенными веществами связана не была.Добавим, что после эпизода снаркотиками репутация оказалась подмоченной. ИнститутЖириновского, где артистка арендовала помещение для своей школы актерскогомастерства, разорвал контракт с Бочкаревой. Руководство заведения решило неждать итогов расследования, которое продолжается до сих пор.