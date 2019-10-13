Актриса вернулась к работе. После
скандала с наркотиками Наталья Бочкарева отправилась на гастроли.
Актриса вернулась к работе. После
скандала с наркотиками Наталья Бочкарева отправилась на гастроли.
Артистка больше не комментирует
позорную историю в личном "Инстаграм". Наталья Бочкарева, судя по всему,
старается забыть о произошедшем и жить дальше. Звезда покидает Москву и отправляется в длительные гастроли. Примечательно, что комментарии
под своими публикациями в соцсети знаменитость предусмотрительно отключила.
"Всю неделю – ежедневно разные
спектакли в разных городах… переезды, перелеты, выкладываешься на полную на
сцене и опять в дорогу", – написала звезда сериала "Счастливы вместе в
микроблоге.
Напомним, неделю назад Наталья
Бочкарева оказалась в центре скандала. Ее, предположительно, поймали с
запрещенными веществами в трусиках. Звезда ситкома своей вины не признает и даже записала видеообращение, в котором сообщила, что
ее оболгали.
Знаменитость также просила поклонников подождать и не делать поспешных выводов.
говорила, что вскоре ситуация разрешится.
Между тем семья и друзья артистки
не могут поверить в случившееся. Близкие отмечают, что звезда сериала "Счастливы
вместе" вела здоровый образ жизни и с запрещенными веществами связана не была.
Добавим, что после эпизода с
наркотиками репутация оказалась подмоченной. Институт
Жириновского, где артистка арендовала помещение для своей школы актерского
мастерства, разорвал контракт с Бочкаревой. Руководство заведения решило не
ждать итогов расследования, которое продолжается до сих пор.