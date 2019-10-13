В начале июля Лолита Милявская объявила о расставании с супругом Дмитрием Ивановым. После развода поклонники обратили внимание, что артистка изменилась в лучшую сторону.

В начале июля Лолита Милявская объявила о расставании с супругом Дмитрием Ивановым. После развода поклонники обратили внимание, что артистка изменилась в лучшую сторону.Накануне исполнительница опубликовала в личном микроблоге видеозапись, на которой она позирует перед зеркалом. В кадре Лолита запечатлена в черном топе, короткой юбке, сапогах и прозрачной накидке. Артистка рассказала поклонникам, что совсем скоро выйдет ее новая песня под названием "Папа".Внимание большинства подписчиков привлекла фигура знаменитости. Пользователи заявили, что после расставания с супругом артистка стала лучше выглядеть. "Красоточка. Димыч слюной изошелся", "Лолита, дорогая, шикарно выглядите", "Очаровательно выглядите", – написали очарованные комментаторы.Материал дополняется.