Первый круг ПФЛ зоны «Запад» для владимирского «Торпедо» завершился гостевой победой над «Псковом-747».

Первый круг ПФЛ зоны «Запад» для владимирского «Торпедо» завершился гостевой победой над «Псковом-747». Во вчерашней результативной встрече все 5 мячей забиты в первом тайме. "Торпедо" уже к 15 минуте вело со счетом 2-0. Дальше хозяева поля сумели отыграться, но черно -белые на последних минутах 1 тайма вышли ввперед. Второй тайм оказался сухим. После 1 круга наши футболисты занимают 4 место с 23 очками. Следующая игра пройдет на домашнем стадионе 19 октября, соперник- Звезда из Санкт-Петербурга.