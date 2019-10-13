Сразу две аварии с погибшими произошли во Владимирской области вечером 12 октября. В результате погибли трое человек.

На 7 км автодороги " Владимир-Муром-Арзамас" произошло ДТП. По предварительной информации от УМВД России по Владимирской области, 55-летний водитель "Киа Рио" двигаясь в сторону Владимира, выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль "Форд".В результате ДТП в медицинском учреждении погибла 18-летняя пассажирка "Форд", водитель "Киа Рио" и еще один пассажир "Форд" госпитализированы.А поздним вечером в 23.25 на 2 км автодороги "Бетонка-Черново" 33-летний водитель автомобиля "Мицубиси Лансер", следуя в сторону автодороги А-108, тоже выехал на полосу встречного движения. Дальше столкновение с "Рено Логан". В результате ДТП погибли водитель и 15-летний пассажир "Митцубиси Лансер", 54-летний водитель и 53-летний пассажир "Рено Логан" в больнице.По предварительной информации,33-летнийводитель автомобиля «Мицубиси Лансер», следуя в сторону автодороги А-108, тоже совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Рено Логан» под управлением водителяВ результате ДТП погибли водитель и 15- летний пассажир «Митцубиси Лансер». Госпитализированы54-летний водитель и 53-летний пассажир "Рено Логан".По факту дорожно-транспортных происшествий назначено проведение проверки. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.(Фото:Подслушано Автомобилистов.Владимир)