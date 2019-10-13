Ведущая программы Жить здорово все чаще в последнее время удивляет своими высказываниями. На этот раз она заговорила о вреде использования необходимого средства личной гигиены – туалетной бумаги.

Ведущая программы "Жить здорово" все чаще в последнее время удивляет своими высказываниями. На этот раз она заговорила о вреде использования необходимого средства личной гигиены – туалетной бумаги.По мнению звезды, использовать туалетную бумаги после дефекации неправильно, неграмотно и очень плохо. Она считает, что будущее за японскими туалетами с автоподмывом заднего прохода.Как оказалось, данное средство личной гигиены травмирует анальному проход за счет своей жесткой структуры, которая царапает нежную кожу и создает анальные трещины. Они со временем заражаются инфекцией через кал и начинается гноение. В последствие у человека может развиться болезнь под названием геморрой. Об этом рассказал гость программы "Жить здорово" – иммунолог Андрей Продеус."Медицина требует, чтобы именно эта зона подмывалась", – заявила Малышева.Врачи считают, что подмывание способно избавиться от большинства кала с заднего прохода и более безопасно. К такому методу давно прибегают арабы и японцы. А вот в нашей культуре подобное считается неприемлемым. Россиянам проще купить туалетную бумагу, чем устанавливать дополнительный кран возле туалета и переплачивать за воду.