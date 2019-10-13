Франция решила приостановить поставки вооружений в Турцию из-за начатой этой страной военной операции в Сирии. Это решение вступает в силу немедленно. Ранее в субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас также заявил, что власти Германии больше не разрешат поставлять в Турцию военную продукцию.

Франция решила приостановить поставки вооружений в Турцию из-за начатой этой страной военной операции в Сирии. Это решение вступает в силу немедленно."Франция решила приостановить все проекты экспорта военных материалов Турции, которые могут быть использованы ее в ходе военной операции в Сирии", — отмечается в коммюнике французского МИД, выдержки из которого приводит РИА Новости.Ранее в субботу, 12 октября, глава МИД ФРГ Хайко Маас также заявил, что власти Германии больше не разрешат поставлять в Турцию военную продукцию, чтобы та не могла ее использовать в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.О начале турецкой военной операции "Источник мира" стало известно 9 октября. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ее цель — борьба против курдских боевиков и игиловцев (запрещено в России).