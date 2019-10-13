Гимнастка Оксана Чусовитина сможет выступить на своей восьмой Олимпиаде. 44-летняя спортсменка из Узбекистана успешно прошла отборы и завоевала олимпийскую лицензию.

Гимнастка Оксана Чусовитина сможет выступить на своей восьмой Олимпиаде. 44-летняя спортсменка из Узбекистана успешно прошла отборы и завоевала олимпийскую лицензию.На проходящем в Штутгарте чемпионате мира по спортивной гимнастике Оксана не смогла пробиться в финал многоборья и соревнований в отдельных видах. Однако ей удалось получить олимпийскую лицензию. О своем успехе олимпийская чемпионка 1992 года сообщила на своей странице в Инстаграм.Посмотреть эту публикацию в InstagramДорогие мои!!! Наконец-то я могу сообщить вам официально, что я попала на свою 8 Олимпиаду