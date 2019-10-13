Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что он намерен донести до своих коллег в Европе на своей встрече с главами МИД стран ЕС в Люксембурге14 октября. На ней, в частности, будет обсуждаться исполнение Минских соглашений.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что он намерен донести до своих коллег в Европе на своей встрече с главами МИД стран ЕС в Люксембурге14 октября. На ней, в частности, будет обсуждаться исполнение Минских соглашений.По словам Пристайко, украинская власть сейчас идет на определенные "довольно болезненные шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста".Другая часть общества, говорит украинский министр, требует двигаться дальше, так как невозможно находиться бесконечно в нынешнем состоянии — "оккупированная территория отравляет" Украину.Третья часть общества, по словам Пристайко, считает, что надо соглашаться на все, так как в Донбассе "наши родственники, наши семьи".Поэтому, говорит украинский министр, он хочет сказать Европе: эти очень непростые решения Украины "не должны просто повиснуть в воздухе" — европейцы должны "подставить плечо и поддержать их". Если ЕС сейчас "не дожмет Россию", ситуация откатится назад до состояния военного противостояния — "то есть, мы снова начнем баррикадироваться", заявил он в интервью агентству "Укринформ".По словам Пристайко, в Киеве не желают "сидеть и просто ждать шестой, седьмой, восьмой год", а хотят "использовать санкционное давление Европы как шанс заставить Россию пойти на уступки".Ранее Пристайко заявлял, что в Киеве ждут от России "шагов навстречу по восстановлению суверенитета над оккупированным Донбассом". По его словам, одного решения российского президента Владимира Путина "достаточно, чтобы Россия начала двигаться в том направлении, которого хотят все, в первую очередь Украина".Между тем, по мнению самого Путина, у украинского президента Владимира Зеленского не хватает политической воли, чтобы обеспечить разведение сил в Донбассе. Донецкая и Луганская народные республики уже несколько раз подавали сигнал о готовности отойти от линии фронта, запуская белые ракеты. Однако в район развода пришли украинские националисты. Они и не дают украинской армии отступить, заявил российский президент на заседании Глав государств СНГ в Ашхабаде.