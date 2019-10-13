Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.По его словам, уровень зарплат бюджетников в области невелик. Во время паводка "люди приехали в командировки, работали без выходных по 12 часов, а получали по 30 тысяч рублей", заявил Левченко, слова которого приводит РИА Новости.Губернатор также признался, что большую часть своей зарплаты отдает благотворительным организациям. Он напомнил и о том, что, заняв пост губернатора в 2015 году, урезал зарплату себе и своим заместителям на 10 процентов из-за тяжелой финансовой ситуации.Ранее в Законодательное собрание Иркутской области был внесен законопроект, предусматривающий повышение оклада главы региона до 27 тысяч рублей в месяц. После сообщений об этом в ряде СМИ руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов посоветовал Левченко быть скромнее.