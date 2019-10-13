По данным сервиса Яндекс. Расписание, в ночь на воскресенье, 13 октября, в московских аэропортах на фоне сильного дождя отменены 14 авиарейсов, еще 25 задержаны.

По данным сервиса "Яндекс. Расписания", в ночь на воскресенье, 13 октября, в московских аэропортах на фоне сильного дождя отменены 14 авиарейсов, еще 25 задержаны.В частности, в аэропорту Внуково отменен один рейс, четыре задержано, в Домодедово – отменено 13 рейсов, 18 задержано, в Шереметьево задержано три рейса, передает РИА Новости.Накануне синоптики объявили в Москве и Подмосковье "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного дождя. До вечера воскресенья тот же уровень опасности объявлен из-за ветра.