Министерство культуры Украины представило список российских артистов, которые могут представлять угрозу безопасности страны. По мнению эксперта, перечень составили дилетанты.

Министерство культуры Украины представило список российских артистов, которые могут представлять угрозу безопасности страны. По мнению эксперта, перечень составили дилетанты.Служба безопасности Украины обновила для Министерства культуры список российских деятелей, которые могут представлять опасность для государства. В перечень вошли такие персоны, как Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин, Валентин Гафт, Надежда Бабкина и многие другие.Обнародованный список вызвал много вопросов у члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна. Он не понимает, как умершие певец Иосиф Кобзон и режиссер Станислав Говорухин могут быть опасны для Украины."Эти артисты с того света тоже угрожают безопасности Украины? Они уже умерли и об этом знают все! Какой позор! Какой непрофессионализм! Стыдно! ", – возмутился эксперт в разговоре с корреспондентом "Дни.ру".Материал дополняется.