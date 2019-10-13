Российский нападающий Лос-Анджелес Кингз Илья Ковальчук набрал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против Нэшвилл Предаторз. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу королей. У россиянина гол и пас.

Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук набрал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилл Предаторз". Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу "королей". У россиянина гол и пас.Помимо него за "Кингз" забивали Майкл Амадио, Анже Копитар, Кайл Клиффорд, Алекс Иафалло, Дастин Браун и Дрю Даути. В составе "Предз" голами отметились Макаэль Гранлунд, Виктор Арвидссон, Мэтт Дюшейн и Колтон Сиссонс.Примечательно, что по ходу матча "Лос-Анджелес" выигрывал со счетом 4:1, но в третьем периоде пропустил три шайбы подряд и был близок к овертайму. Однако в течение заключительной минуты игрового отрезка хоккеисты "ЛА" смогли трижды поразить ворота соперника и вырвать победу.