О "спецоперации" по спасению кошки Мани в группе "Заметки спасателя" рассказал Михаил Быков. Вызов поступил от жителей.

О "спецоперации" по спасению кошки Мани в группе "Заметки спасателя" рассказал Михаил Быков. Вызов поступил от жителей. Люди сообщили: кошка сидит на дереве, и не может слезть.На помощь выехала дежурная смена. Как отмечает Михаил Быков, пришлось задействовать даже трехколенную лестницу. Хотя и с её помощью дотянуться до бедолаги было проблематично. Кошка оказалась с характером, и не сразу далась в руки спасателям. Маню передали радостным хозяевам. Они ждали её внизу с кормом.