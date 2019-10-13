На днях Диана Шурыгина сообщила поклонникам печальную новость: она разводится с супругом, телеоператором Андреем Шляниным. Вероятную причину разлада в семье назвала популярный блогер Лена Миро.

На днях Диана Шурыгина сообщила поклонникам печальную новость: она разводится с супругом, телеоператором Андреем Шляниным. Вероятную причину разлада в семье назвала популярный блогер Лена Миро.Диана Шурыгина приобрела дурную славу после скандальных выходок в эфире федерального канала. Девушка на всю страну устраивала истерики, вступала в ссоры с окружающими и открыто лгала. И, по мнению блогера, такое манипулятивное поведение очень нравится молодым людям."Диана крайне неадекватна – в этом ее конкурентное преимущество в половой борьбе. Прожив два года с мужем, она завела любовника. Именно это стало причиной предстоящего вот-вот развода", – заявила Лена Миро.Она добавила, что если бы была спокойной и приятной девушкой, то истории с изнасилованием не произошло бы. "Мнимый насильник залез на нее, когда она на вечеринке вывела своего парня своим поведением, и тот ушел, а Диана пошла "насиловаться" в санузел", – написала блогер.Напомним, о разрыве пары стало известно несколько дней назад. Супруги признались, что до сих пор испытывают друг к другу теплые чувства, однако больше не могут жить вместе. Андрей Шлянин добавил, что его жена уже живет с другим мужчиной. "Я ему могу только посочувствовать. Жить с самой скандальной девушкой страны – очень тяжело", – сказал телеоператор.