Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Челябинске. Трактор и Адмирал из Владивостока не смогли выявить победителя в игровое время – 2:2. Буллиты лучше исполнили хоккеисты из Приморья.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Челябинске. "Трактор" и "Адмирал" из Владивостока не смогли выявить победителя в игровое время – 2:2. Буллиты лучше исполнили хоккеисты из Приморья."Адмирал" повел в счете на первой минуте после броска Александра Орлова. А на исходе первого периода гости забросили вторую шайбу. Сделал это Мартин Бакош. Но "Трактору" удалось уйти от поражения. Во втором периоде Дмитрий Калинин отличился при игре в равных составах, а в третьей минуте Лукаш Седлак отличился в большинстве.Основное время завершилось вничью 2:2. Пять минут овертайма также не выявили победителя. Пришлось прибегнуть к помощи буллитов, которые лучше исполнили игроки "Адмирала" 1:0. Единственный точный бросок удался приморцу Олегу Ломако."Адмирал" записал в таблицу Восточной конференции 2 очка и с 20 очками занимает пятое место. У "Трактора" 18 очков и восьмая позиция также на Востоке.