В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны. Ленин Морено написал в твиттере, что эти меры облегчат работу правоохранительных органов.

В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны. Ленин Морено написал в твиттере, что эти меры облегчат работу правоохранительных органов.В Эквадоре с начала октября продолжаются протесты. Он начались после отмены госсубсидий на топливо. Демонстранты блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли.Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль, сообщает телеканал "Россия 24".