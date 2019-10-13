Защитник сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес не примет участия в предстоящем матче отборочного раунда чемпионата Европы против Кипра. Накануне он не принимал участия в субботней тренировке, занимаясь по индивидуальному плану.

Защитник сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес не примет участия в предстоящем матче отборочного раунда чемпионата Европы против Кипра. Накануне он не принимал участия в субботней тренировке, занимаясь по индивидуальному плану.Помимо Фернандеса отдельно от общей группы тренировался и полузащитник Дмитрий Баринов, однако его возвращение в строй более вероятно, сообщает "Спорт-экспресс". Занять место на правом фланге, где и выступает Фернандес, может либо Сергей Петров, либо Вячеслав Караваев.Напомним, что матч восьмого тура отбора Евро-2020 между Россией и Кипром состоится в Никосии 13 октября. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.За три тура до завершения квалификации у России 18 очков и второе место группы "I", Кипр идет следом с 10 баллами. Лидирует Бельгия, уже гарантировавшая себе место в финальной части Евро-2020. У нее 21 балл. Напомним, что путевку на чемпионат Европы завоевывают первые две команды группы.