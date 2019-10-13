Прошел год со дня смерти матери Ларисы Гузеевой. Ведущая программы Давай поженимся! посвятила близкому человеку пост в личном микроблоге.

Прошел год со дня смерти матери Ларисы Гузеевой. Ведущая программы "Давай поженимся!" посвятила близкому человеку пост в личном микроблоге.Несколько часов назад актриса опубликовала фотографию веток рябины на фоне голубого неба. Телеведущая отметила, что уже прошел год после страшной трагедии."Год без тебя, моя незабвенная", – коротко написала знаменитость на странице в "Инстаграм". Она также отключила возможность комментирования записи.Напомним, мать Ларисы Гузеевой скончалась в начале октября прошлого года в возрасте 86 лет. Уход самого близкого человека стал большим ударом для артистки. По слухам, телеведущая обратилась за помощью к психологам, чтобы справиться с душевными переживаниями, передает .В апреле этого года ведущая программы "Давай поженимся!" призналась, что даже не смогла приготовить праздничные блюда в день Светлой Пасхи. "Первая Пасха без мамочки… Не могу ничего делать. Совсем. Слезы душат. Душа болит", – поделилась со своими поклонниками.