Телеведущая
рассказала, почему ее маленькая дочь всегда так серьезна на фото. По словам
Леры Кудрявцевой, это выходит случайно.
Телеведущая
рассказала, почему ее маленькая дочь всегда так серьезна на фото. По словам
Леры Кудрявцевой, это выходит случайно.
Знаменитость
и ее супруг хоккеист Игорь Макаров поначалу прятали личико наследницы. На фото
в соцсетях его закрывали смайликами и сердечками. Однако в мае этого, 2019
года, муж Леры Кудрявцевой показал маленькую Машу во всей красе.
С
тех пор поклонники спорят, на кого же больше похожа кроха. Большинство
интернет-обывателей считают, что ребенок пошел в отца.
Также
подписчики отметили, что на всех снимках Маша очень серьезная и никогда не
улыбается. Лера Кудрявцева утолила любопытство обывателей.
"Она
очень много улыбается и смеется. Но почему-то, когда мы ее фотографируем, она
никогда не попадает с улыбкой в кадр. Я не знаю, почему, но мы это все заметили", – сказала Лера Кудрявцева корреспондентам шоу "В теме.
Kids".
Напомним,
дочь телеведущей и хоккеиста родилась 9 августа 2018 года. На момент появления
малышки было уже 47 лет, в связи с этим появилась информация,
что ребенка чете выносила суррогатная мать.
"Я
родила сама. Как бы вам не хотелось услышать другое. Смиритесь с этим. Мы
созданы для того, чтобы рожать детей, а после воспитывать своих внуков!" –
сказала тогда