Телеведущая рассказала, почему ее маленькая дочь всегда так серьезна на фото. По словам Леры Кудрявцевой, это выходит случайно.

Телеведущаярассказала, почему ее маленькая дочь всегда так серьезна на фото. По словамЛеры Кудрявцевой, это выходит случайно.Знаменитостьи ее супруг хоккеист Игорь Макаров поначалу прятали личико наследницы. На фотов соцсетях его закрывали смайликами и сердечками. Однако в мае этого, 2019года, муж Леры Кудрявцевой показал маленькую Машу во всей красе.тех пор поклонники спорят, на кого же больше похожа кроха. Большинствоинтернет-обывателей считают, что ребенок пошел в отца.Такжеподписчики отметили, что на всех снимках Маша очень серьезная и никогда неулыбается. Лера Кудрявцева утолила любопытство обывателей."Онаочень много улыбается и смеется. Но почему-то, когда мы ее фотографируем, онаникогда не попадает с улыбкой в кадр. Я не знаю, почему, но мы это все заметили", – сказала Лера Кудрявцева корреспондентам шоу "В теме.Kids".Напомним,дочь телеведущей и хоккеиста родилась 9 августа 2018 года. На момент появлениямалышки было уже 47 лет, в связи с этим появилась информация,что ребенка чете выносила суррогатная мать."Яродила сама. Как бы вам не хотелось услышать другое. Смиритесь с этим. Мысозданы для того, чтобы рожать детей, а после воспитывать своих внуков!" –сказала тогда