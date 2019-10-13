В Кемеровской области прошли памятные мероприятия в честь Алексея Леонова, который ушел из жизни 11 октября.

В Кемеровской области прошли памятные мероприятия в честь Алексея Леонова, который ушел из жизни 11 октября.В субботу губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вместе с жителями возложили цветы к дому Алексея Леонова в селе Листвянка. Цивилев рассказал, о планах установить памятник космонавту на месте бывшей школы, которую демонтируют.В ближайшее время в селе появится музей легендарного космонавта, сообщает телеканал "Россия 24".