Владимирец Владимир Морыганов с Оскаром и киржачская спортсменка Марина Разбоева с Никой стали призерами в соревнованиях с хвостатыми

Соревнования прошли в подмосковном Егорьевске 12 октября. В байкджоринге, спортивной дисциплине, где собака класса СЕС-1 (северные ездовые собаки) тянет спортсмена на велосипеде владимирец Владимир Морыганов со своим сибирским хаски Оскаром и киржачская спортсменка Марина Разбоева с Никой стали победителями с результатами 6.01 и 6.50 соответственно. Оскару уже 5 лет, он титулованный спортсмен, десятки медалей и кубков, а вот для 2х летней чистопородной Ники — это всего лишь третьи соревнования в карьере. Владимир также занял 2 место в каникроссе показав результат 9.45. Это более тяжелый вид дисциплины - бег с собакой, прицепленной к поясу. Первые соревнования по нему прошли в 2000 году в Великобритании.