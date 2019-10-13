Глава МИД Великобритании Доминик Рааб выступил с речью на парламентской ассамблее НАТО, в которой вновь перечислил признаки российской агрессии.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб выступил с речью на парламентской ассамблее НАТО, в которой вновь перечислил признаки "российской агрессии". Рааб напомнил участникам, что "агрессивное поведение" Кремля заключается в присоединении Крыма, отравлении семьи Скрипалей в Великобритании, кибератаках на США, а также разработке оружия, нарушающего договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности.Впрочем, британский министр считает, что НАТО должно выработать подход, который позволит нормализовать отношения с Россией, если она проявит добрую волю, пишет РИА Новости."Нам нужен такой подход, который обеспечивает возможность для улучшения отношений с Россией, если и когда Россия продемонстрирует, что настроена серьезно", — заявил Рааб.Российское правительство отвергает обвинения в свой адрес, подчеркивая, что политика санкций, продвигаемая западными лидерами, не приведет к улучшению отношений между странами.