Сегодня, в бывшем кинотеатре "Мир", покажут первый полнометражный кинофильм, полностью снятый во Владимире.

Сегодня, в бывшем кинотеатре "Мир", покажут первый полнометражный кинофильм, полностью снятый во Владимире. Художественная картина называется "Бемоль". В главной роли - московский актер театра и кино Андрей Филиппак, известный по участию в сериалах "Анна-детективъ", "Секта" и "Морские дьяволы". Остальные роли исполнили владимирские актеры. После показа фильма режиссер Сергей Миляев и актеры ответят на интересные вопросы, расскажут историю создания картины, поделятся планами на будущее. Начало в 17.00.