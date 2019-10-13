Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Таким образом, Элладская православная церковь признала ПЦУ.

Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Таким образом, Элладская православная церковь признала ПЦУ.С докладом о новой церковной структуре на Украине на соборе выступил архиепископ Иероним. Он, в частности, сообщил о решении иерархии "согласиться с тем, что Экуменический Патриархат имеет право предоставлять самостоятельность церкви", передает ТАСС.В Московском патриархате от комментариев по этому поводу пока воздерживаются. Как пояснил заместитель главы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, в Московском патриархате ожидают официальной информации Элладской церкви, а ее на данный момент нет, пишет "Интерфакс".До настоящего момента новая церковь Украины не была признана ни одной из поместных православных церквей, за исключением Константинопольской.С просьбой предоставить украинской церкви автокефалию к Константинопольскому патриарху лично обратился в апреле 2018 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко. 11 октября того же года Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.15 декабря прошлого же года в Киеве представители Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти провели так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации: Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь — объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии.