В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. В одном из них Торонто Мэйпл Лифз на выезде добился волевой победы над Детройт Ред Уингз со счетом 5:2 и прервал свою неудачную серию из трех поражений кряду.

В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. В одном из них "Торонто Мэйпл Лифз" на выезде добился волевой победы над "Детройт Ред Уингз" со счетом 5:2 и прервал свою неудачную серию из трех поражений кряду.В составе "Лифз" одним из самых заметных игроков стал российский нападающий Илья Михеев, ставший автором двух набранных очков (1+1). Помимо него за "Торонто" забивали Ник Шор, Александр Керфут, Джейк Маззин и Тревор Мур. У "Детройта" голами отметились Якоб де ла Роуз и Даррен Хельм.SOUPersonic speed ✈️#LeafsForever pic.twitter.com/UF9CIFZqti— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 13, 2019В двух параллельных встречах отличились еще три россиянина. Нападающий "Флориды Пэнтерз" Евгений Дадонов забил один гол и отдал передачу, но его команда по буллитам проиграла "Айлендерс" (2:3), в составе которого 35 сейвов совершил вратарь Семен Варламов.А форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко дважды ассистировал в матче против "Монреаль Канадиенс", но его клуб также проиграл (3:6).