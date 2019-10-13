Неадекватный водитель протаранил припаркованную машину, отскочившую в сторону и сбившую пешехода. После этого нарушитель был атакован несколькими мужчинами, ставшими свидетелями наезда. Момент столкновения и последовавшие за этим события попали на видео.

Опубликовано видео с регистратора, запечатлевшего момент аварии, произошедшей в минувший четверг, 10 октября, на бульваре Тараса Шевченко в украинском городе Черкассы.Водитель автомобиля ВАЗ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в припаркованную легковушку, около которой стояла группа людей.От удара стоявшая у обочины Škoda отскочила в сторону и сбила женщину.Мужчины, до момента ДТП беседовавшие с пострадавшей, атаковали водителя и побили его.По данным регионального управлением полиции, сбитая женщина получила травмы и была госпитализирована.