До 65‑го юбилейного конкурса песни Евровидение еще более полугода, однако в Сети уже заговорили о том, кто же будет представлять Россию на этот раз. Знающие люди считают, что на вокальное состязание должен отправиться тот, кто давно готов привезти нам победу.

До65‑го юбилейного конкурса песни "Евровидение" ещеболее полугода, однако в Сети уже заговорили о том, кто же будет представлятьРоссию на этот раз. Знающие люди считают, что на вокальное состязание должен отправиться тот, кто давно готов привезти нам победу.Вновьо "Евровидении 2020" заговорили после интервью певца Димы Билана. Оказалось,что артист задумывается об участии в международном песенном конкурсе в следующемгоду.Отметим, что артист уже дважды представлял Россию на музыкальном состязании. В 2006 году он занял второе место, а в 2008 году – первое."Еслибрать народное голосование, то интересно, есть ли у меня лимит, если я поеду в третийраз?" – отметил Дима Билан.Назаявление Билана отреагировал член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Общественник отметил, чтоДиме на "Евровидении 2020" делать нечего. По словам эксперта, за наградой длянашей страны должен поехать другой артист – Александр Панайотов. А помочь вокалисту привезти России победу обязан вдохновитель многочисленных хитов "Евровидения" Филипп Киркоров."ДимаБилан в третий раз собрался на "Евровидение"? Нет, конечно, ограничений поколичеству поездок от страны на этот конкурс не существует, но зачем ему этоделать? У нас что кроме Билана и Лазарева больше некому ездить на "Евровидение"?Я считаю, что нужно снова приглашать Филиппа Киркорова с его Dream Team инаконец-то отправить от России Александра Панайотова. Он уже заждался своегошанса. Каждый раз какие-то интриги ему мешают поехать на этот конкурс.Выступить на "Евровидении" достойно он уже давно готов и главное, что страстноэтого желает. Очевидно, что тандем Панайотова и Киркорова это идеальныйвариант. Именно они должны представлять Россию на "Евровидении" 2020 года", -сказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".