Бультерьер, оказавшийся на территории школы, атаковал учеников младших классов. На помощь детям пришла учительница, отгонявшую собаку при помощи снятого с ноги сапога. Описываемые события попали в объектив камеры наблюдения.

Пес бойцовой породы атаковал школьников, вышедших на прогулку около одной из гимназий в Нижневартовске. Момент нападения, произошедшего в минувшую пятницу, 11 октября, попал в объектив камеры наблюдения.На записи видно, как бультерьер проник на школьную территорию, после чего начал гоняться за детьми. Животное повалило одну из девочек на землю и начало ее "трепать".Как сообщают местные СМИ, на помощь ученикам младших классов пришла учительница. Женщина попыталась прогнать собаку. В какой-то момент она сняла сапог и принялась лупить им бультерьера.После продолжительных попыток животное удалось прогнать. При этом, часть детей, спасавшихся от собаки, была вынуждена перелезть через забор.В настоящее время данные о пострадавших в результате инцидента расходятся. Известно о том, что врачи скорой помощи, вызванные в учебное заведение, оказали помощь как минимум одному несовершеннолетнему.Сотрудники школы информировали о ЧП работников полиции. По некоторым сведениям, полицейские уже нашли хозяйку. Как утверждают очевидцы, владелица собаки живет неподалеку, а бультерьер оказался на улице в одиночестве после того, как его выпустила на прогулку мать женщины.