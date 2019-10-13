Дочь Актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, разрешила комментировать свои посты в Инстаграм. Теперь поклонники просят раскрыть правду о состоянии звезды сериала Моя прекрасная няня.

ДочьАктрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, разрешила комментировать свои посты в "Инстаграм".Теперь поклонники просят раскрыть правду о состоянии звезды сериала "Моя прекраснаяняня".Интернет-пользователиуверены, что если бы близкие Анастасии Заворотнюк, которая по некоторым даннымлечится от опухоли мозга, рассказали бы людям о реальном положении дел, тослухов было бы меньше. Фанаты артистки вынуждены верить всему, что сообщаютчерез СМИ так называемые "друзья семьи" и анонимы. Почитатели звезды выступили с требованием."Аннаделитесь с нами хотя бы немножко о ее состоянии. Так люди будут меньше верить ичитать чушь которую пишут в СМИ. Все очень переживают (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "да,надо дать офиц. информацию,чтоб всякого бреда небыло..", "Мы просто были бы радыот первого лица, от близкого человека, знающего ситуацию, время от временипрочитать , что на момент все более менее хорошо...или на момент проводитсялечение. И все!! И Настиным поклонникам не придется верить домыслам и слухамнедобросовестных журналистов, медработников или так называемых "друзейсемьи". Присоединяюсь всем сердцем ко всем искренним пожеланиям имолитвам!!!🙏🙏 Очень и очень надеемся в скором времениполучить хорошие новости", – пишут поклонники Анастасии Заворотнюк.Напомним,ранее дочь знаменитости объяснила, с чем связно отсутствие официальныхкомментариев о происходящем. "Впервую очередь, семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии", – написалаАнна. По словам наследницы , ее семья не намерена"хайпить" на наболевшей теме. Ведь здоровье звезды сериала "Мояпрекрасная няня"– это не сенсация, которую можно продать журналистам.Напомним,что ранее в официальном аккаунте "Инстаграм" самой появилась публикация от близких артистки. Сообщалось, что эта страница будетиспользоваться для опровержения ложной информации об артистке, котораяпоявляется в СМИ.