Вокалистка
рассказала о переменах. Певица Нюша была вынуждена избавиться от своей изюминки.
Вокалистка
рассказала о переменах. Певица Нюша была вынуждена избавиться от своей "изюминки".
В
личном "Инстаграм" 29-летняя вокалистка сообщила, что ее внешность претерпела
некоторые изменения. Певице Нюше пришлось удалить родинку возле верхней губы.
"Короче,
эра родинки официально закончилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошо
смотрелись вместе))) Но мы обе переросли эти отношения. Сегодня в собственной
инсте я официально сообщаю, что дальше буду жить без нее)(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала
артистка.
Певица
Нюша поведала, что пойти к дерматологу ее вынудил постоянный рост родинки.
Образование могло переродиться во что-нибудь опасное для здоровья.
"С
эстетической точки зрения она стала лишней, росла как личность и меняла мне
пропорции лица... а еще начала со мной конкурировать, перетягивать внимание на
себя 🤷🏽♀
Давно было пора принять кардинальное решение. Конечно, родинка была частью
моего образа, моего имиджа, но пришло время оставить это в прошлом. И уже скоро
вы встретите меня немного другой🙌🏽😘", – резюмировала вокалистка.
Подписчики
в большинстве своем решение поддержали. Между тем многие отмечали,
что родинка делала вокалистку непохожей на других. "Очень жаль, Ню! Родинка была твоей
особенностью, изюминкой...😔", "С родинкой
или без – ты всегда прекрасна! 💙", "Мы всегда
приймем твое решение родная ❤️🙏", "Оставь Родинку", – писали поклонники .