Вокалистка рассказала о переменах. Певица Нюша была вынуждена избавиться от своей изюминки.

Вокалисткарассказала о переменах. Певица Нюша была вынуждена избавиться от своей "изюминки".личном "Инстаграм" 29-летняя вокалистка сообщила, что ее внешность претерпеланекоторые изменения. Певице Нюше пришлось удалить родинку возле верхней губы."Короче,эра родинки официально закончилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошосмотрелись вместе))) Но мы обе переросли эти отношения. Сегодня в собственнойинсте я официально сообщаю, что дальше буду жить без нее)(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказалаартистка.ПевицаНюша поведала, что пойти к дерматологу ее вынудил постоянный рост родинки.Образование могло переродиться во что-нибудь опасное для здоровья."Сэстетической точки зрения она стала лишней, росла как личность и меняла мнепропорции лица... а еще начала со мной конкурировать, перетягивать внимание насебя 🤷🏽‍♀Давно было пора принять кардинальное решение. Конечно, родинка была частьюмоего образа, моего имиджа, но пришло время оставить это в прошлом. И уже скоровы встретите меня немного другой🙌🏽😘", – резюмировала вокалистка.Подписчикив большинстве своем решение поддержали. Между тем многие отмечали,что родинка делала вокалистку непохожей на других. "Очень жаль, Ню! Родинка была твоейособенностью, изюминкой...😔", "С родинкойили без – ты всегда прекрасна! 💙", "Мы всегдаприймем твое решение родная ❤️🙏", "Оставь Родинку", – писали поклонники .