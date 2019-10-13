Вопрос возвращения смертной казни в России не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вопрос возвращения смертной казни в России не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Соответствующая дискуссия возникла на волне дискуссии после резонансного убийства 9-летней девочки в Саратове. Труп школьницы обнаружили в ночь на 11 октября. Порядка ста тысяч человек приняли участие в голосовании в ВК Госдумы о возвращении смертной казни. На что советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова заявила, что никаких указаний о проведении опроса не было, а сама история раскручена, передает ТАСС.