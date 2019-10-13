Россиянин Владимир Морозов выиграл две золотые медали на пятом этапе Кубка мира по плаванию, проходящего в Берлине. Российский пловец первенствовал на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров вольным стилем.

Россиянин Владимир Морозов выиграл две золотые медали на пятом этапе Кубка мира по плаванию, проходящего в Берлине. Российский пловец первенствовал на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров вольным стилем.Победное время Морозова на 50-метровке составило 24,75 секунды. Следом за ним расположился американский пловец Майкл Эндрю (24,97), а замкнул тройку лучших еще один россиянин Григорий Тарасевич. Он проплыл дистанцию за 25,14 секунды.В дисциплине 100 метром вольным стилем Морозов показал результат в 48,02 секунды. Второе место занял Кацухиро Мацумото из Японии (49,00), а на третьей строчке расположился француз Максим Груссе (49,16).Накануне российские пловцы завоевали еще по одной медали: Морозов стал первым в заплыве на 50 метров вольным стилем, а Тарасевич – третьим на дистанции 200 метров на спине.