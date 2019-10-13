Пожилой женщине грозит до шести месяцев колонии

Во Владимирской области 61-летняя пенсионерка может попасть в тюрьму за поддельный проездной. Когда она ехала в поезде «Черусти-Вековка», то предъявила фальшивый документ на бесплатный проезд, за что поплатилась.По результатам исследования было установлено, что изъятый документ - подложный. По данному факту отделением дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Пенсионерке может грозить до шести лет лишения свободы.