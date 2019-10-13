Состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось. По словам специалиста, за жизнь артистки теперь должны бороться нейрохирурги.

Состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось. По словам специалиста, за жизнь артистки теперь должны бороться нейрохирурги.На днях в СМИ появилась информация о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" впала в сопор – состояние, когда пациент не реагирует на окружающую обстановку и не может отвечать на вопросы людей. При ухудшении самочувствия у пациента может развиться кома.Врач-онколог Лариса Туркина отметила, что несмотря на такое тяжелое состояние по-прежнему все чувствует и слышит. В такой непростой момент ей крайне необходима поддержка родственников и близких друзей.Специалист добавила, что сейчас с актрисой должны работать нейрохирурги. "Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше", – рассказала врач-онколог в интервью изданию "Звезда".Материал дополняется.