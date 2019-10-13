Ведущая программы Доброе утро! Ольга Ушакова сообщила поклонникам радостную новость: она скоро станет мамой в четвертый раз. В личном микроблоге знаменитость опубликовала фотографию, где ..

Ведущая программы "Доброе утро!" Ольга Ушакова сообщила поклонникам радостную новость: она скоро станет мамой в четвертый раз. В личном микроблоге знаменитость опубликовала фотографию, где она позирует с округлившимся животом."Последний раз… скорее всего… наверное… может быть. Мы еще только на полпути, но проницательные зрители и подписчики нас уже раскусили. Видимо, кто-то слишком много ест", – написала Ольга Ушакова на своей странице в "Инстаграм".Напомним, звезда Первого канала воспитывает с супругом троих детей. Первые две дочери – Даша и Ксюша – родились в предыдущем браке телеведущей. Третья наследница Мария появилась на свет в 2018 году. О нынешнем муже Ольги Ушаковой известно очень мало. Как сообщает "", мужчина занимается ресторанным бизнесом.