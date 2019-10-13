В Новосибирске всерьез заговорили о возвращении лихих 90-х. Судя по происходящим событиям, в городе идет масштабный передел сфер влияния на местных рынках и оптовых базах. На этой неделе дошло до стрельбы. Бандиты, угрожая оружием, пытались заставить торговцев платить им дань.

В Новосибирске всерьез заговорили о возвращении лихих 90-х. Судя по происходящим событиям, в городе идет масштабный передел сфер влияния на местных рынках и оптовых базах. На этой неделе дошло до стрельбы. Бандиты, угрожая оружием, пытались заставить торговцев платить им дань. О вооруженном конфликте стало известно на всю страну. По словам его участников, полицейские долгое время не реагировали на заявления о поборах, а после перестрелки словно специально дали налетчикам уйти.Разбитые машины у новосибирского отдела полиции. Все без номеров. Здесь же толпа торговцев с местного рынка. Говорят, в минувшее воскресенье на этих иномарках приезжали налетчики с автоматами. Требовали заплатить дань."Это автомобиль из ОПГ, который на подкрепление им, когда стрельба была, патроны доставлял через поле", — утверждает свидетель нападения Абдулазиз Батыров.Вот те самые кадры, что взбудоражили весь Новосибирск. Толпа спортсменов с оружием в руках ведет прицельный огонь по торговцам. СМИ сразу же сообщили: конфликт развернулся на Хилокском рынке. Но вскоре стало известно более точное место.Стрельба велась не на самом Хилокском рынке, а на окраине так называемого "отстойника". Это площадка, на которой большегрузы дожидаются своей очереди, чтобы въехать на территорию рынка. Именно сюда приехали вооруженные люди и сошлись "стенка на стенку" с предпринимателями. Со стороны мусорного полигона велась стрельба, а со стороны площадки в налетчиков летели камни, бутылки и палки.Силы были не равны. Коммерсанты подогнали газель и, укрываясь за грузовиком, дошли до стрелков. Те, бросив машины, разбежались. В окружении остался предполагаемый лидер налетчиков Абдурашид Ахмедов. В городе его называют Рашидом и считают главарем организованной преступной группировки под названием "Тамерлан"."А один из них на "Инфинити" прям на людей поехал... Рашид на "Инфинити", — вспоминает сотрудник общественной организации "Ферганская долина" Маххамадэмин Абдулазизов."Инфинити", на которой ездил Ахмедов, сгорела. Тогда, по словам торговцев, вероятный главарь банды на глазах полицейских сел в другую машину и скрылся. Представители диаспоры уверяют: после этого они сами поймали нескольких налетчиков и привели их к сотрудникам МВД. Но постовые почему-то попросту отпустили задержанных.Видео об этих событиях снимал Маххамадэмин Абдулазизов. В своей общине он занимается общественной деятельностью. Говорит, что это не первое нападение. За несколько дней до вооруженного конфликта двое бойцов той же ОПГ "Тамерлан" приезжали за данью на эту парковку."Приходят сюда два человека, у одного пистолет, у второго "Сайга". Они пришли, на нас оружием показали, сказали, что, если мы будем еще поднимать голову, они всех перестреляют", — продолжает Абдулазизов.Оружие (вот фото карабина) отобрали и передали полицейским. Но, по словам представителей диаспоры, в МВД не стали возбуждать уголовное дело. Через неделю бойцы бригады "Тамерлан" вновь решили показать свою силу. Чем закончился конфликт, узнала вся страна.Пострадали шесть человек, все простые водители. В приватной беседе они рассказали, что поборы начались около трех лет назад. По их словам, суммы требовали разные: некоторые 2 тысячи рублей, некоторые — 5. Если люди отказывались платить, их запугивали, угрожали сжечь машины, отнимали деньги силой.Руководство ближайшего к парковке Хилокского рынка рассказывает, что сначала бандиты раздали водителям визитки и угрозами навязывали свои услуги."Они говорят: "Если к тебе кто-то подойдет, ты покажи эту карточку. И от тебя отстанут. А если ты колесо проколешь, мы приедем и тебе поможем колесо восстановить", — рассказывает директор Хилокского рынка.Бойцы ОПГ между собой называли эту дань "сбором на колесо". Позже "тамерлановцы" начали угрожать владельцам стационарных торговых точек. Бизнесмены не раз писали заявления в полицию. Вот бумаги, от частных предпринимателей и даже больших фермерских хозяйств. Везде фигурирует тот самый Абдурашид Ахмедов. Но уголовных дел, как уверяют потерпевшие, не появлялось. О порочной практике новосибирского следствия рассказал один из бывших силовиков. Свое лицо он показывать не захотел."Из-за вопросов, связанных с возбуждением уголовных дел, их сокрытием и затягиванием, буквально две недели назад был отставлен начальник ГСУ ГУВД области генерал Неупокоев. Это, в принципе, вам ответ на поставленный вопрос", — говорит экс- сотрудник правоохранительных органов Павел.Он не стал рассказывать, в чем конкретно провинился генерал Неупокоев. Но журналистам программы "Дежурная часть" показалось странным, что полицейские так долго не предпринимали никаких мер по задержанию предполагаемого лидера ОПГ "Тамерлан" Абдурашида Ахмедова. Тем более что представители диаспоры в открытую показывают его фото с возможными сообщниками, знают его домашний адрес и бизнес-объекты. Вот, например, кафе Ахмедова.А в другом здании расположена фирма "Тамерлан". Она занимается продажей овощей и фруктов. Компания успешно выигрывает тендеры на поставку продуктов в новосибирские больницы и даже... в местный УФСИН и региональный полицейский главк. Может быть, поэтому сотрудники ведомства не горели желанием говорить о ходе расследования дела о банде "Тамерлан".Журналисты попытались пообщаться с начальником отдела полиции, который обслуживает территорию стоянки, где шла стрельба. Однако исполняющий обязанности начальника Верхнетуринского отдела внутренних дел Новосибирска Олег Юфиров оказался не готов к беседе с представителями СМИ. Он предложил обратиться за комментариями в пресс-центр Главного управления МВД по региону. На вопрос, задержали ли людей, которые вели стрельбу, полицейский ответил: "Я не компетентен".Местным правоохранителям понадобилось шесть дней, чтобы задержать Абдурашида Ахмедова. Хотя это можно было сделать еще во время стрельбы.Просьбу журналистов сообщить о дате избрания меры пресечения задержанному Ахмедову в местном управлении МВД проигнорировали, несмотря на то, что заседания судов в таких случаях открыты для прессы и телевидения. Уже постфактум новосибирские полицейские прислали вот такое заявление."В отношении основного фигуранта по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По второму подозреваемому решение будет принято в течение суток. Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы, установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов, — проинформировал начальник ОИиОС ГУ МВД России по Новосибирской области Сергей Щекотин.Зато новосибирская полиция громко заявила о проведении профилактических мероприятий на Хилокском рынке и задержании 50 нелегальных мигрантов. В администрации торговой базы удивляются: на их территории никого не задерживали. Продавцы занимаются внешнеэкономической деятельностью и официально пересекают границы Таможенного союза, платят НДС и имеют временную регистрацию на 15 дней. Примерно за неделю они распродают товар и возвращаются на родину. Подозрительных людей на въезде выявляет охрана."Охрана работает хорошо и не дает никаким таким лицам сюда заходить и нас тронуть. Поэтому с этой стороны на территории Хилокского рынка все спокойно", — рассказывает предприниматель Исмаил Киборов.В администрации Хилокской базы проблему видят в аппетитах местных авторитетных коммерсантов и чиновников. В последние несколько лет вокруг площадки, как грибы, начали расти мелкие и крупные торговые точки сторонних бизнесменов. Появилась и та самая стихийная парковка, на которой велась стрельба. Открылись точки общепита. Например, кафе "Азия", построенное прямо на дороге с нарушением норм. Там в последнее время собирались бойцы банды "Тамерлан"."Там не только сходки, там людей убивают!" — заявляет депутат Законодательного собрания Новосибирской области, соучредитель ЗАО "Торговый дом Хилокский" Алексей Александров.По его словам, тот, кто убил человека, сейчас находится в тюрьме, однако управляющей кафе является его жена. У нее же есть сестра, которая замужем за высокопоставленным сотрудником полиции.Говорят, раньше кафе принадлежало влиятельному человеку из ГИБДД. Теперь с заведением якобы связан некий полковник из регионального полицейского главка. Местные жители заявляют: им все равно, кто и чем заведует. Все торговые площади, по их словам, давно пора закрыть. Причины — антисанитария, грязь, криминал."Они стали наглые! Ко всему цепляются хамят. На мою сменщицу наехал машиной. Дочь мою облаял!" — утверждает жительница Новосибирска Надежда Паничева.Владельцы Хилокского рынка постоянные упоминания своей базы в репортажах местных СМИ связывают с происками конкурентов. Например, говорят о бывшем полицейском Данииле Матушкине, который якобы курирует соседний рынок.СМИ писали, что 2016 году Даниил Матушкин, еще будучи полицейским, попался на мошенничестве. Из органов его тогда уволили, прокуратура направила дело в суд. Матушкин признал вину и просил рассмотреть материалы в особом порядке. Но какое наказание в итоге получил, неизвестно — судебного решения в открытом доступе нет. Через пару лет Даниил Матушкин стал помощником известного политика и занялся рыночными отношениями. Любопытно, что в эти же годы брат близнец Даниила Матушкина Денис (вот они вместе) умудрился дослужиться в региональном управлении полиции до замначальника отдела по борьбе с коррупцией. То есть, по долгу службы стал курировать городские рынки. Сам Денис Матушкин ни на какие вопросу журналистов отвечать не стал и от комментариев отказался.Бывшие сотрудники правоохранительных органов уверяют: удивляться нечему. Тот же Хилокский рынок якобы контролируют отставные офицеры уже не существующих внутренних войск МВД. По словам источника корреспондентов, для Новосибирска это стандартная практика. Так якобы существовал, например, рынок "Восток"."Там многие имели долю, не только полицейские, но и прокурорские, и представители других надзорных органов, вплоть до МЧС", — заявляет бывший сотрудник правоохранительных органов Павел.Если это действительно так, то становится понятно, почему так долго буксовало дело о конфликте на рыночной парковке. Вряд ли кому-то интересна кучка мигрантов, стрелявших по своим соотечественникам, когда речь идет о переделе сфер влияния и миллиардах рублей наличности. Изменить что-то в этой ситуации можно лишь, если на нее обратит внимание федеральный центр. И тут важно не то, какие рапорты отправят наверх сотрудники региональных правоохранительных органов, а то, как к этим бумагам отнесутся в Москве.