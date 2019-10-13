Последний концерт группы Ленинград в рамках прощального тура состоялся в минувшую субботу, 12 октября, на стадионе Газпром-Арена в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, во время концерта между зрителями произошла драка.

Последний концерт группы "Ленинград" в рамках прощального тура состоялся в минувшую субботу, 12 октября, на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, во время концерта между зрителями произошла драка.Потасовка между посетителями произошла незадолго до выхода музыкантов на сцену. Организаторы мероприятия вызвали охранников, чтобы остановить дебоширов. Более того, неизвестные зажгли файеры на стадионе. Из-за инцидента группе пришлось перенести концерт на полтора часа.По данным "", на прощальном выступлении группы "Ленинград", посетители также обратили внимание на мужчину, который вел себя неадекватно. Он бросался на окружающих, и, предположительно, был сильно пьян. Охранники вывели слушателя из толпы.