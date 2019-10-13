Соединенные Штаты Америки препятствуют деятельности ООН. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

Соединенные Штаты Америки препятствуют деятельности ООН. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.Согласно сообщению, опубликованному в воскресенье, 13 октября, на официальном сайте ведомства, США являются главным неплательщиком международной организации. Сумма задолженности государства уже превысила один миллиард долларов."Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги", – уточнили в Министерстве иностранных дел.В ведомстве также отметили, что Россия входит в число добросовестных плательщиков. Представители Министерства призвали остальные страны своевременно выполнять денежные обязательства. "Москва традиционно призывает другие государства-члены ООН к бюджетной самодисциплине", – заключили они.Ранее генеральный секретарь Антониу Гутерреш сообщил об ухудшении финансового положения ООН. Более 50 государств, являющихся членами организации, не внесли взносы за 2019 год. Это может в будущем привести к тому, что Секретариат не сможет выплатить зарплату своим сотрудникам, передает .