Дочь
Актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, разрешила комментировать свои посты в Инстаграм.
Теперь поклонники просят раскрыть правду о состоянии звезды сериала Моя прекрасная
няня.
Дочь
Актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, разрешила комментировать свои посты в "Инстаграм".
Теперь поклонники просят раскрыть правду о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная
няня".
Интернет-пользователи
уверены, что если бы близкие Анастасии Заворотнюк, которая по некоторым данным
лечится от опухоли мозга, рассказали бы людям о реальном положении дел, то
слухов было бы меньше. Фанаты артистки вынуждены верить всему, что сообщают
через СМИ так называемые "друзья семьи" и анонимы. Почитатели звезды выступили с требованием.
"Анна
делитесь с нами хотя бы немножко о ее состоянии. Так люди будут меньше верить и
читать чушь которую пишут в СМИ. Все очень переживают (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "да,надо дать офиц. информацию,чтоб всякого бреда не
было..", "Мы просто были бы рады
от первого лица, от близкого человека, знающего ситуацию, время от времени
прочитать , что на момент все более менее хорошо...или на момент проводится
лечение. И все!! И Настиным поклонникам не придется верить домыслам и слухам
недобросовестных журналистов, медработников или так называемых "друзей
семьи". Присоединяюсь всем сердцем ко всем искренним пожеланиям и
молитвам!!!🙏🙏 Очень и очень надеемся в скором времени
получить хорошие новости", – пишут поклонники Анастасии Заворотнюк.
Напомним,
ранее дочь знаменитости объяснила, с чем связно отсутствие официальных
комментариев о происходящем. "В
первую очередь, семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии", – написала
Анна. По словам наследницы , ее семья не намерена
"хайпить" на наболевшей теме. Ведь здоровье звезды сериала "Моя
прекрасная няня"– это не сенсация, которую можно продать журналистам.
Напомним,
что ранее в официальном аккаунте "Инстаграм" самой появилась публикация от близких артистки. Сообщалось, что эта страница будет
использоваться для опровержения ложной информации об артистке, которая
появляется в СМИ.