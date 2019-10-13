Российский медалист Олимпийских игр и двукратный чемпион мира по плаванию Евгений Рылов одержал победу на этапе Международной лиги плавания (ISL), который проходит в итальянском Неаполе. 23-летний россиянин первенствовал на дистанции 200 метров на спине.

Российский медалист Олимпийских игр и двукратный чемпион мира по плаванию Евгений Рылов одержал победу на этапе Международной лиги плавания (ISL), который проходит в итальянском Неаполе. 23-летний россиянин первенствовал на дистанции 200 метров на спине.Результат Рылова в данной дисциплине составил 1 минута 49,24 секунды. Вторая строчка пьедестала – за австралийцем Митчем Ларкином (1.50,41), третья – у польского пловца Радослава Кавецкого (1.50,97).Помимо Рылова медалями в субботу отличились еще три российских пловца: Климент Колесников выиграл серебро в заплыве на 50 метров на спине, Иван Гирев завоевал бронзу на дистанции 200 метров вольным стилем, а Максим Ступин также взял бронзовую медаль в дисциплине 400 метров комплексным плаванием.