В белорусской прессе появились сообщения об избиении президента Александра Лукашенко. Глава государства проводит политику, которая не устраивает многих.

В белорусской прессе появились сообщения об избиении президента Александра Лукашенко. Глава государства проводит политику, которая не устраивает многих.Александр Лукашенко оказался загнан в угол. Белорусский лидер пытается лавировать между Россией и Западом, но после истории с Украиной в Кремле многовекторность Батьки терпеть не намерены.Президент братской республики оказался перед трудным выбором. Возможности для маневров у Лукашенко заканчиваются, Москва переходит в геополитическое наступление, пишет "Белорусская правда"."Кремль за непослушание будет бить союзника по карману", – отмечает издание.Журналисты напомнили слова пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева Олега Осипова. "Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит", сказал чиновник, комментируя возможность компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра в нефтяной отрасли.В Минске утверждают, что из-за действий Москвы бюджет республики не досчитается в ближайшие годы 800 миллионов долларов. По мнению политолога Павла Усова, Россия ясно дала понять, что возмещать Белоруссии потери не намерена."Другими словами, Россия увязывает дальнейшую финансовую и экономическую помощь в целом с процессом реализации союзной интеграции", – сказал эксперт.По его мнению, в Кремле возобладал прагматический подход на отношения с соседней республикой. Россия больше не намерена вкладывать в Белоруссию, не получая геополитической отдачи, полагает Усов.Фактически стоит перед выбором: сдать страну или покончить с союзом раз и навсегда. Политика лавирования уже закончилась, Москва переходит в геополитическое наступление."Лукашенко надеялся на чудо, тянул время, впустую заигрывал с Западом. На данный момент у него нет ничего, что могло бы сдержать экономическое давление России", – констатировал аналитик.В начале сентября премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас одобрили программу дальнейшей интеграции двух стран. Документ предполагает проведение общей социально-экономической политики, общую таможню и гражданский кодекс. Предполагается, что дорожную карту Владимира Путин и подпишут в декабре этого года, к 20-летию Союзного государства.